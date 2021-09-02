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VAN

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 90 km hıza ulaşacak çatılar uçabilir!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın hızının güney ve güneybatı yönlerden saatte 90 km hıza ulaşabileceğine dikkat çekilirken, çatı uçması ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ise vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
2 Eylül hava durumu raporunda kuvvetli rüzgar uyarısı: Bitlis Van Hakkari Muş il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

90 KM HIZLA ESECEK

Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 28, Bitlis’te 28, Hakkari’de 31 ve Muş’ta 33 derece olması beklenmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

ÇATILAR UÇABİLİR DİKKATLİ OLUN!

Rüzgarın bölge genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Selde mahsur kalan vatandaşların çatıya tırmanarak kurtulduğu anlar ortaya çıktı
FOTOĞRAF 6
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde 11 Ağustos’ta Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.
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Zarbana Çayı’nın taşması nedeniyle Özlüce köyünde büyük yıkım yaşandı. Evleri ve iş yerlerini sel suları basarken, bazı vatandaşlarda selden kaçacak yer aradı. Sel sularından kaçmak isteyen 22 kişilik bir grup, selden kurtulmak için bir binanın çatısına çıktı. Vatandaşların çatıdaki sel sularının çekilmesini beklediği anlar ise oradaki bir vatandaş tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi. Cep telefonu görüntüsünde vatandaşların araçlarını da sele sürüklenmekten kurtarmaya çalıştıkları görüldü.
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Cep telefonuna yansıyan diğer bir görüntüde de sel sularının park halindeki araçları sürüklediği görüldü. Yavaş yavaş yükselen sel suları nedeniyle park halindeki araçlar, sele kapılarak gözden kaybolduğu cep telefonuna anbean yansıdı. Araçların selde sürüklenmesiyle birlikte ev içerisinde vatandaşlar arasında panik yaşandığı duyuluyor.
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Bir diğer cep telefonu görüntüsünde de Zarbana Çayı’nın taşması sonucu yaşanan selde evlerin su altında kaldığı görülüyor. Sel sularının evlerin ikinci katına kadar ulaştığı hatta bazı evlerin sel suları altında kaldığı cep telefonuna yansıyor.
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Selde mahsur kalan vatandaşların çatıya tırmanarak kurtulduğu anlar ortaya çıktı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Özlüce köyünde vatandaşlar, selden kurtulabilmek için çatıya çıktı. Vatandaşların çatıda mahsur kaldığı anlar ise bir cep telefonuna anbean kaydedildi.

Sıcaktan bunalanlar buraya kaçıyor: Burası gizli cennet gibi
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Yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı Mahallesi'ndeki gizli hazine İkiz Şelaleler ve doğa yürüyüş parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran ilçe, turistlerin ilgi odağı oluyor.
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Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanların ve sakin bir yer arayanların ilgisini çekiyor. Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler ilçede Sinek Çayı'nı tercih ediyor.
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Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu,ilçenin sıcak aylarda yoğun bir şekilde misafir ağırladığını dile getirdi. Bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ilçede turizmi canlandırmak için birçok proje yürüttüklerini anlatan Karamehmetoğlu, Temizlik, rehberlik, mesire alanlarında alt ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere misafirlerimiz için gereken hizmetleri sunuyoruz. dedi.
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Son günlerde artan sıcakların da etkisiyle Çermik'in izole rota arayışında olanların tercihi konumuna geldiğini ifade eden Karamehmetoğlu, hem Kaymakamlık hem de Belediye olarak salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkı tuttuklarını aktardı.
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Sıcaktan bunalanlar buraya kaçıyor: Burası gizli cennet gibi
Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinde izole bir yer arayanlar, Sinek Çayı'nda serinlemenin ve doğa ile baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.


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