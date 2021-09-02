Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: 90 km hıza ulaşacak çatılar uçabilir!
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın hızının güney ve güneybatı yönlerden saatte 90 km hıza ulaşabileceğine dikkat çekilirken, çatı uçması ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ise vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.
90 KM HIZLA ESECEK
Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 28, Bitlis’te 28, Hakkari’de 31 ve Muş’ta 33 derece olması beklenmektedir.
Rüzgarın bölge genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.