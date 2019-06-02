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Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil 7 ile sağanak uyarısı
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İSTANBUL

2 Haziran hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava Sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

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Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

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