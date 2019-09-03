Gündem 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
TRABZON

2 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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