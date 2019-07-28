2 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir.
- Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.