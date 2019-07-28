Gündem 2 ilde 8 terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI ŞIRNAK

2 ilde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

2 ilde 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist daha silahları ile etkisiz hale getirildi.

  • Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Listeye bir çizik daha

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

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