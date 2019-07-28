2 ilde 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist daha silahları ile etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

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