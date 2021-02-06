Gündem 2 yaşındaki kızının balkona kitlediği kadını itfaiye kurtardı
ANTALYA

2 yaşındaki kızının balkona kitlediği kadını itfaiye kurtardı

Antalya'da çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızının kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerden yardım isteyen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yarım saatlik çalışmanın ardından kadın kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Antalya'da çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızının kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kalan kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada 2 yaşındaki kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi.

Balkonda mahsur kalan kadın, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, sepetli yangın merdiveni ile mutfak kapısını açarak eve girdi. Bu sırada balkondaki kadın da çocuğuna seslenerek odadan çıkmaması yönünde sık sık uyarıda bulundu.

Mutfak kapısının da kilitli olduğunu tespit eden itfaiye ekibi, tekrar sepete binerek kadının mahsur kaldığı balkona çıktı. Kapı, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından açıldı.

Eve girerek çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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