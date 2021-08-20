Meteorolojiden iki ile kuvvetli yağış uyarısı: Metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İL İL HAVA DURUMU

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF 10 Zonguldak’ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentin belirli bölgelerinde etkili oldu. Karaelmas Mahallesinde bir evde heyelan meydana geldi. 3 ev tedbir amacıyla boşaltılırken 16 kişi evlerinden tahliye edildi. Diğer yandan yağmur sularıyla birlikte çöpler mahalleye kadar indi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mahalleye yağmur suyu ile inen çakıl ve çöpleri temizleyerek yetkililerden destek istedi. Öte yandan kentin belirli noktalarında yollar göle dönerken araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Meydana gelen heyelanda evi zarar gören vatandaş yetkilerden destek isteyerek “Ben 2009 yılından bu yana buranın davasını verdim o zaman burada az çatlak vardı. Belediye başkanlığına ve valiliğe gidip başvurdum. Bana neden buraya ev yaptın dediler. Benim evimin altına 3 tane engelli insan var. Benim evim göçtüğü zaman ne yapacağız. Bana sen burayı yık ben sana malzeme vereyim dediler. Ben dilenci değilim. Esmer vatandaş olduğumuz için mi bize bakmıyorlar. Burası benim tapulu yerim vergisini veriyorum. Benim evimin önündeki kanalizasyonumu yapmadılar. Sel komple aldı. Yetkililerden destek istiyorum” şeklinde konuştu. Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası heyelan: Üç ev boşaltıldı Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelandan 3 hane etkilenirken 16 kişi evlerinden tahliye edildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Kastamonu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu. İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü kaldırdı. Bozkurt'ta yeniden sel ihtimali: Seyyar askeri köprü kaldırıldı Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Polis Arama Kurtarma (PAK), Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kuruldu. Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını başarılı şekilde yürüten tim bu kez ise Kastamonu’da sel felaketinin oluşturduğu izleri silebilmek için var gücü ile çalışıyor. Muğla’da yaşanan yangına müdahale ettikten sonra bölgeye gelerek Bozkurt ilçesinde çalışmalarını yürüten tim üyelerinin çoğunluğu Takviye Hazır Kuvvet, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin gönüllü personellerinden oluşuyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren 300’e yakın vatandaşı kurtaran ekip, çalışmalarına devam ediyor. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerini silebilmek adına çalışmalarını yürüten timin bir kısmı da çamur yığını altında kalan İlçe Emniyet Amirliğini biran önce faaliyete geçebilmesi adına emek sarf ediyor. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde zarar gören Türk bayrağı tekrardan Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına asılarak dalgalanmaya başladı. Polis Arama Kurtarma timinde görevli komiser Abdullah Bolat, “Polis Arama Kurtarma olarak Bozkurt’ta halkımızın yaralarını sarmak için gerekli çalışmaları her türlü yapıyoruz. Burası da ilçe emniyet binamız, ilçe emniyet binamızı en kısa sürede aktif hale getirmek için arkadaşlarımızla canla, başla gece gündüz çalışıyoruz. Polis Arama Kurtarma olarak her zaman milletimizin yardımlarına koşuyoruz. Muğla’dan geldik direk buraya, Muğla’da yangınlarda mücadele ettik direk oradan buraya geldik. En kısa sürede İnşallah Bozkurt ilçemizi normal, kullanılabilir hale getirebiliriz. Allah milletimizin yardımcısı olsun” dedi. Sel felaketinde 300 kişiyi kurtardılar: İşte o kahraman ekip Elazığ depreminden sonra İçişleri Bakanlığının talimatı ile kurulduktan sonra birçok bölgede görev alan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri bu kez ise Kastamonu'da sel felaketinin oluşturduğu yaraları sarmak için cansiperane şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Felaketin ilk gününden itibaren 300'e yakın kişiyi kurtaran kahraman tim, görevini başarı ile yürütüyor. BiP'te paylaş

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