İstanbul ve 8 ilde hava durumu nasıl olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, sabah saatlerinde Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNDEM Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!

Mevsim normalleri civarında seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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GÜNDEM Meteorolojiden güzel haber: Yarından itibaren yurt genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Ankara : Parçalı ve az bulutlu 9

: Parçalı ve az bulutlu 9 İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11

: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 11 İzmir : Parçalı ve az bulutlu 14

: Parçalı ve az bulutlu 14 Adana : Parçalı ve az bulutlu 19

: Parçalı ve az bulutlu 19 Antalya : Parçalı ve az bulutlu 20

: Parçalı ve az bulutlu 20 Samsun : Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 Trabzon : Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13

: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 13 Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu 2

: Parçalı ve çok bulutlu 2 Diyarbakır: Parçalı az bulutlu ve sisli 5