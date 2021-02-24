Gündem 20 bin öğretmen müjdesi
ANKARA

​20 bin öğretmen müjdesi: Ek öğretmen atamaları ne zaman? Kaç öğretmen atanacak?

20 bin öğretmen müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya kazandırılan 326 eğitim öğretim tesisinin açılış töreninde müjde verdi: Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 yılda eğitimde yapılanları anlattı.

  • Erdoğan, “Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bugünkü hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle Ankara’daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700’e ulaştırmış buluyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlarla birlikte 184 okulumuz Ankara’da tekli eğitime geçecektir. Böylece şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95’e yükselecektir” dedi.

7,5 MİLYARDAN 147 MİLYARA

Erdoğan, “Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında milli eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lirayken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Yine 18 yıl önce resmi, özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı 87 bin 640’a çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 600 bine taşıdık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 20 bin öğretmen atayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 20 bin öğretmen atayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

ASLAN PAYI EĞİTİME AYIRDIK

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitim-öğretime ayırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • “2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”

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ALTYAPIYI TAMAMEN YENİLEDİK

Erdoğan, “Lider ülke Türkiye idealimize uygun şekilde eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik. Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Daha önce biz başka ülkelerin eğitim öğretim şartlarına gıptayla bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarını örnek alıyor” dedi.

Yüz yüze eğitimde yeni adım atacağız

  • Erdoğan, “Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. Hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını gayet iyi biliyoruz. Vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarda yüz yüze eğitimi başlattık. Köy okullarımızda ve bağımsız anaokullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başladık. İnşallah 1 Mart’tan itibaren de ilkokullarda haftada iki gün, özel eğitim okul ve sınıflarında ise hafta beş gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yine 1 Mart’tan itibaren 8. ve 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde, önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda öğretmen ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

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Aşılamada 7,5 milyonu geçtik

Zamanında teknolojiye ve iletişim alt yapısına yatırım yapan ülkelerin salgın sürecini diğer ülkelere nazaran daha kolay atlattığına dikkati çeken Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 2022'nin başında sona ereceği yönünde açıklama yaptı. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlığımızı yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Dün itibarıyla hamdolsun 7,5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı ve ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse Allah göstermesin, bir aksilik altından kalkamayız, bedelini de ödeyemeyiz" dedi.

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