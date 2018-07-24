Gündem 20 bin öğretmenin ataması bugün yapılacak
EĞİTİM

Sözleşmeli öğretmen atamaların açıklandı mı? Sözleşme öğretmen atama sonucu öğrenme

20 bin öğretmenin ataması bugün yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz'da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı. Atamalar bugün saat 11'de yapılacak ve böylece binlerce öğretmen adayı yeni görev yerini öğrenmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binlerce öğretmenin beklediği tarih açıklandı. Atama sonuçları yarın saat 11'de öğrenilebilecek.
Binlerce öğretmenin beklediği tarih açıklandı. Atama sonuçları yarın saat 11'de öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz'da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti.
  • 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ATANAN 4+2 YIL ÇALIŞACAK

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

  • Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.
572 yıllık enerji rezervi

572 yıllık enerji rezervi

​Akdeniz'de büyük enerji kavgası: Türkiye BM'ye mektup yazacak.
O akıl yenidendevrede

O akıl yenidendevrede

​Proje sahipleri Meral Akşener'in kalması için harekete geçti.
İki yenibaşkanlık kuruldu

İki yenibaşkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'nda yeni sistem oluşuyor.

Zor olan ama mecbur olduğumuz şey; Türkiye’nin bundan sonrasına bir şeyler söylemektir. Geçmişe takılıp ka
İtirafçıdaninanılmaz ifadeler

İtirafçıdaninanılmaz ifadeler

Çin'deki tekstil fabrikası üzerinden yapmışlar.
Kaçış yolu 'eylem'

Kaçış yolu 'eylem'

​Kılıçdaroğlu çareyi provokatif eylemlerde buldu.
Şimşekler uyutmadı

Şimşekler uyutmadı

Kare kare gece yaşananlar ve yeni uyarı.
'GUHEM' müjdesi

'GUHEM' müjdesi

Yeni sistemin 100 günlük eylem planı içinde.
19 yıl öncebugün

19 yıl öncebugün

​Pınarhisar'dan Beştepe'ye uzan bir mücadele.
ABD tehdit ettiTüpraş alımı düşürdü

ABD tehdit ettiTüpraş alımı düşürdü

​İran'dan alımı düşüren şirket tehditlere boyun eğdi.
Rakka'yaEbu Gureyb

Rakka'yaEbu Gureyb

​ABD, işkence mekanizmasını Rakka'ya taşıyor.
12 milyon emekli22 milyon çalışan

12 milyon emekli22 milyon çalışan

​İdeal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan.
İsrail BM'denkovulsun

İsrail BM'denkovulsun

​'Yahudi ulus devlet' yasası tepki çekiyor.
Yeni yolharitası buluşması

Yeni yolharitası buluşması

​Bakan Albayrak gelenek haline getirecek.
Gece gündüziş başında

Gece gündüziş başında

​13 günlük bakanlığında tüm taraflarla görüştü.
Bedelli 21 gün

Bedelli 21 gün

​Bedelli askerlikte 38 yaş sınırı kaldırıldı.
Finansörlerihayal kırıklığı içinde

Finansörlerihayal kırıklığı içinde

​'Erdoğan'ı devirmek için kurulan bir mekanizma.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.