Gündem 20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak
EĞİTİM

Sözleşmeli öğretmen atamaların açıklandı mı? Sözleşme öğretmen atama sonucu öğrenme

20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz'da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı. Atamalar yarın saat 11'de yapılacak ve böylece binlerce öğretmen adayı yeni görev yerini öğrenmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binlerce öğretmenin beklediği tarih açıklandı. Atama sonuçları yarın saat 11'de öğrenilebilecek.
Binlerce öğretmenin beklediği tarih açıklandı. Atama sonuçları yarın saat 11'de öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz'da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti.
  • 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ATANAN 4+2 YIL ÇALIŞACAK

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

  • Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.
AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

​Başkan Erdoğan yönetimindeki toplantı Ankara'da başladı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
Restleştiler

Restleştiler

Pompeo'nun 'mafya' benzetmesine İran yanıt verdi.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.
Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Japonya'yı sarstı

Japonya'yı sarstı

Rekor seviyedeki sıcaklık 25 can aldı.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

900 TL'den başlayıp 11 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İki bakanın daha yardımcıları atandı

İki bakanın daha yardımcıları atandı

​Yeni kabinenin kadroları tek tek oluşuyor.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.