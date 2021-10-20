Meteoroloji'den uyarı: Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
- İstanbul: Parçalı bulutlu 18
- İzmir: Az bulutlu 24
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
- Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
- Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
- Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24
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