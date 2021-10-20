Meteoroloji'den uyarı: Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege’de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Abone Ol