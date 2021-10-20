Gündem Meteorolojiden uyarı Doğu Karadenizde sağanak bekleniyor
ANKARA İSTANBUL İZMİR

Meteoroloji'den uyarı: Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege’de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
20 Ekim hava durumu raporunda sağanak uyarısı: Ankara, İstanbul, İzmir il il hava durumu
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 18
  • İzmir: Az bulutlu 24
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
  • Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

İl il hava durumunu öğrenmek için tıklayınız

Meteorolojiden İstanbul dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı!
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı!

Muğla için çok kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Muğla için çok kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yağmur bugün de devam ediyor
GÜNDEM
İstanbul'da yağmur bugün de devam ediyor
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.