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Gündem Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
ANKARA

20 Ekim Karadeniz hava durumu raporu

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanağın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim hava durumu raporunu yayınladı. Bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın, Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

  • Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı
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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı

Bazı bölgelerde sıcaklık düşüşü

Sıcaklığın İç Anadolu'nun doğusuyla Orta ve Doğu Karadeniz'de 2-5 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Yurt genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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