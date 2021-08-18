20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi

Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.

FOTOĞRAF 10 Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar iş makineleri yardımıyla devam ediyor. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi halen kayıp<br> <br> Öte yandan, çöken 8 katlı Ölçer Apartmanında ikamet eden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin halen devam ettiği apartmanın enkazında kayıp olan 11 kişinin bulunması içinde çalışmalar sürüyor. Kepçe, greyder gibi iş makineleri yardımıyla apartmanın enkazında biriken moloz yığınları bir yandan alınırken diğer yandan da enkaz altında kaldığı düşünülen 11 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Çöken binanın müteahhidi ilçeden ayrıldı<br> <br> Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehmet Ö.'nün yine yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Ayrıca çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi. Bu apartman 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanından 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. BiP'te paylaş

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Adliyeye sevk edilirken yakınları el salladı

Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.

9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Selin vurduğu Bozkurt’ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı’nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

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GÜNDEM Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı