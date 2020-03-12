20 metreden lokantanın tentesine düştü: Vatandaşlar yaralının yere düşmemesi için destek verdi

Çalışanlar ve vatandaşlar, tentenin kenarından ayakları sarkan yaralının yere düşmemesi için tenteyi alttan tutarak destek verdi.

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde dün akşam saat 22.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan bir kişi, dairesinin açık olan penceresinden, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metre yükseklikten, bir restoranın caddede bulunan kış bahçesinin tentesine düştü.

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Şahıs, 20 metre yükseklikten, bir restoranın caddede bulunan kış bahçesinin tentesine düştü.

Ayakları sarkan yaralının yardımına koştular

Ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak çevredekiler ve restoran çalışanları koştu. Çalışanlar ve vatandaşlar, tentenin kenarından ayakları sarkan yaralının yere düşmemesi için tenteyi alttan tutarak destek verdi.

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Yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının kurtarılma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlar düştüğü yer konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.

İsmini vermek istemeyen bir kişi, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Daha sağa doğru düşmesi lazımdı. Ben de bilmiyorum burada çay içiyordum. Burada yatıyordu, buradan düşmüş olamaz. Çünkü fizik kurallarına aykırı. Sağa düştü demek ki sağdan bir yerden atladı. Cam açık yerden düşmüş olamaz çünkü buraya düşmesi lazım."

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.