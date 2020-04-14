Gündem 20 yaşından küçük kızıyla sokakta yakalandı Polis hastaneye gittiğini kanıtlarsa evlerine bırakacak
ZONGULDAK

20 yaşından küçük kızıyla sokakta yakalandı: Polis hastaneye gittiğini kanıtlarsa evlerine bırakacak

Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan Afgan kadın, kendilerini uyaran polise hastaneden döndüklerini söyledi. Anne ile kızı, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Kadının hastaneden döndüklerini kanıtlaması durumunda işlem yapılmadan evlerine bırakılacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın
20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla dolaşan Afgan kadını gördü. Durdurulan anne ile kızına, neden dışarıda oldukları soruldu. Ekipler, kızın annesine '20 yaş' yasağını da hatırlattı. Bunun üzerine Afgan kadın, polise hastaneden döndüklerini söyledi.

DHA
20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın

KANITLARLARSA EVLERİNE BIRAKACAKLAR

Üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu anne ve kızı, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının hastaneden döndüklerini kanıtlaması durumunda işlem yapılmadan evlerine bırakılacağı belirtildi.

DHA

DHA
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.