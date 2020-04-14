20 yaşından küçük kızıyla sokakta yakalandı: Polis hastaneye gittiğini kanıtlarsa evlerine bırakacak

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla dolaşan Afgan kadını gördü. Durdurulan anne ile kızına, neden dışarıda oldukları soruldu. Ekipler, kızın annesine '20 yaş' yasağını da hatırlattı. Bunun üzerine Afgan kadın, polise hastaneden döndüklerini söyledi.

DHA 20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın

KANITLARLARSA EVLERİNE BIRAKACAKLAR

Üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu anne ve kızı, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının hastaneden döndüklerini kanıtlaması durumunda işlem yapılmadan evlerine bırakılacağı belirtildi.

DHA