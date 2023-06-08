200 prefabrik iş yeri tamamlandı: Anahtarları teslim edildi

Deprem felaketinin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’da ilk turda 418 bin 228 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda 430 bin 500 oy ve yüzde 50.1’le zafer kazandı. Bu sonuçta devlet kurumlarının vatandaşın yaralarını sarması için verdiği büyük çaba etkili oldu. İlk turun ardından uğradıkları hakaretleri unutmayan Hataylılar, Erdoğan’a güvenini ortaya koydu.