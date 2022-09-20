2013 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma: 21 gözaltı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak.