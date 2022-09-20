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ANKARA

2013 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma: 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
2013 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma: 21 gözaltı
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı.

6'sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor.

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Putin'i kızdıracak karar: Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
FOTOĞRAF 10
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya’ya yönelik kısıtlamaları artırıyor.
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Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.
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Polonya ve Baltık ülkeleri Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak.
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Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın son derece haklı olduğu vurgulandı.
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Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, \"Ukrayna’daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir\" denildi.
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Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi.
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Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti.
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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül’de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
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Putin'i kızdıracak karar: Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Söz konusu karar uygulanmaya başlandı. Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.


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