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Konya'da ilk sahur ve iftar saati kaçta? 2019 Konya Ramazan imsakiyesi

2019 Konya Ramazan imsakiyesi

2019 Konya Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Peki Konya'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, Konya için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Konya'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

  • 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı.
  • Konya'da sahur yapıldıktan sonra saat 04.09'da ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19.51'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

Konya namaz vakitleri için tıklayınız

Konya'da imsak ve iftar saatleri

İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
GÜNDEM
İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

İstanbul imsakiye 2019
GÜNDEM
İstanbul imsakiye 2019

2019 Ankara Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

2019 İzmir Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu
OYNAT 01:59
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Ramazan videosu
'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla bu Ramazan ayında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgedeihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı için özel bir video yayınladı.


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