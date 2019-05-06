Konya'da ilk sahur ve iftar saati kaçta? 2019 Konya Ramazan imsakiyesi 2019 Konya Ramazan imsakiyesi 2019 Konya Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Peki Konya'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, Konya için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 02:12 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 12:59 Yeni Şafak