2019’da ne yapacağını AB’ye sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin iç ve dış politikalarını ele aldı.

Bir otelde, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren toplantıya, CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı. Toplantının ardından Yılmaz ve Berger ortak basın açıklaması yaptı. AB büyükelçileriyle, Türkiye’nin iç ve dış politikasını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Yılmaz, “Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar ile uyum yasaları konuları değerlendirildi” dedi.

ATACAKLARI ADIMLARI ANLATTILAR

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Türkiye’nin Rusya, AB ve ABD ilişkilerinin geniş kapsamlı bir şekilde konuşulduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin AB değerleriyle, demokrasiyle, insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle tekrar uyumlu bir hale gelmesi için çaba sarfettiklerini söyledi. Yılmaz, gelecek süreçte atılması gereken adımlara ilişkin bilgi verdikleri büyükelçilerin sorularını da yanıtladıklarını aktararak, “Geniş, kapsamlı, güzel, verimli bir toplantı oldu” ifadesini kullandı.

Berger de toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, verimli bir görüş alışverişinin olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU YİNE ŞİKAYET ETTİ

Açıklamanın ardından Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ittifaklarla ilgili büyükelçiler tarafından bir yorum yapıldı mı?” sorusuna Yılmaz, “Özellikle AKP ve MHP’nin açıklamış olduğu ittifak ile BBP Genel Başkanı’nın benzer açıklamaları olmuştu. Bu konuları sordu büyükelçiler” yanıtını verdi.

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Yılmaz, bu süreci yakından izlediklerini, Türkiye’de ittifakın otokrasiyi ve demokrasiyi savunanlar diye iki şekilde olacağını büyükelçilere ilettiklerini söyledi. Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin otokrasiye ve tek adam rejimine teslim olmayacağını vurguladığını aktardı.