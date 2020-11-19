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2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS ek yerleştirme öğrenme ekranı

2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Arşiv
Arşiv

5-11 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

2020-DGS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

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