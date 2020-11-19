5-11 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
2020-DGS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız
Değerli DGS adaylarımız,
5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim.
Değerli DGS adaylarımız,