2020 hac kura sonuçları açıklandı

Ekonomi

Ünlü şefe icra şoku!

Özgür Şef ibareli patent ve özel olarak tasarlanmış Özgür Şef Logosu icradan satılacak. 250 bin TL değer biçilen marka yarı fiyatı olan 125 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.