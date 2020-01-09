Gündem 2020 hac kura sonuçları açıklandı
ANKARA

2020 hac kura sonuçları açıklandı

Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kura sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2 milyon 298 bin hacı adayının merakla beklediği 2020 kura sonuçları açıklandı.Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında ‘oda tercihli’ veya ‘otel tercihli’ hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Kura sonucunda binlerce kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

T.C kimlik numaraları ile sonuçlar öğrenilebilecek. Hac kura sonucuna http://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Şehit yakınları kurasız gidecek

  • Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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