2020 hac kura sonuçları açıklandı

2 milyon 298 bin hacı adayının merakla beklediği 2020 kura sonuçları açıklandı.Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında ‘oda tercihli’ veya ‘otel tercihli’ hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Kura sonucunda binlerce kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
T.C kimlik numaraları ile sonuçlar öğrenilebilecek. Hac kura sonucuna http://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.
Şehit yakınları kurasız gidecek
- Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.