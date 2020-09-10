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EĞİTİM

2020 KYK burs ve yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş: Başvurular ne zaman başlıyor?

2020 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamladı. Üniversitelerin akademik takvimine göre, dersler başlayacak. Öğrencilerde ise barına ve burs telaşı var. Bu nedenle yüz binlerce öğrencinin gözü 2020 KYK Yurt ve Burs başvurularında... Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklanan ve puanlarına göre bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin gözü KYK yurt ve bursbaşvurularında.

Her yıl binlerce öğrencinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kaldığı devlet yurtlarına lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri başvurabilecek.

KYK YURTLARI SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR

  • KYK Yurt ve Kredi başvuru sonuçları yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. Ancak bu seneki KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. İşte, detaylı bilgiler.

KYK yurtları öğrencileri bekliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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