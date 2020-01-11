Gündem 2020 yatırım ve turizm yılı olacak
KAYSERİ

2020 yatırım ve turizm yılı olacak

Erciyes’te düzenlediği basın toplantısında 2019 yılını değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının da yatırım ve turizm yılı olacağını dile getirdi. Büyükkılıç, “Durmak yok koşmaya devam” anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda 2019 yılını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, 2020’de yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. 2019 yılında şehre 3 milyar 149 milyon TL’lik katkıda bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, 1 milyar TL’lik de devlet katkısının Kayseri’ye gelmesini sağladıklarını söyledi. Hizmete ve Kayseri’ye sevdalı olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının da yatırım ve turizm yılı olacağını kaydetti. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde yapılan toplantıya basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları da katıldı.

ŞEHRE SEVDA YATIRIMLARLA TAÇLANDI

Basın toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 2019 yılında yaptıkları yatırım ve hizmetleri anlatan bir film gösterimi ile başladı. Başkan Büyükkılıç’ın “Şehrimize ve hizmete sevdalıyız” vurgusunun dile getirildiği 2019 yılı icraatlarıyla ilgili filmde; dünyanın sayılı şehir parklarından olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi, ikinci kısım ihalesi yapılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Camii Kebir Yenileme Projesi, Keykubat Millet Bahçesi, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, raylı sistem hatlarına eklenecek yeni halkalar gibi irili ufaklı çok sayıda yatırım ve hizmet ayrıntılarıyla anlatıldı.

‘DURMAK YOK KOŞMAYA DEVAM’

2019 yılı çalışmalarının ardından 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili sunum için kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerine Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde şehit düşen dört askerimiz için rahmet dileyerek başladı. “Durmak yok koşmaya devam” anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehri geleceğe taşımanın ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

‘2020 YATIRIM VE TURİZM YILI OLACAK’

2020 yılında daha fazla koşacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yılın yatırım ve turizm yılı olacağını söyledi. 2020 yılıyla ilgili stratejik hedefler belirlediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, İl Turizm Konseyi’nin kurulacağını, turizmin 12 aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması için gayret edeceklerini söyledi.

Turizm altyapısı güçlenecek

  • Kültepe’nin restorasyonu, tablet müzesi, Kayseri Mahallesi’nin ikinci etabı, müzeler şehri olması düşünülen Kayseri’ye kazandırılacak müzeler gibi turizme alt yapı oluşturacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Festivali, Erciyes Kış Turizm Festivali, Erciyes Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Pastırma Festivali gibi festivallerle şehrin tanıtımının ivme kazanacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlık ve yüzlerce alt başlıkta açıkladığı 2020 yılında yapılacak yatırım ve hizmetlere katkı sağlayacak herkese teşekkür etti.

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