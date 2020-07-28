ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

Üniversite adaylarını merakla beklediği YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklamasında Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayınlandığını duyurdu.

ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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GÜNDEM YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

YKS tercih işlemleri ne zaman nasıl yapılır?

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

GÜNDEM YKS sonuçları açıklandı

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.