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ANKARA

2021 deprem raporu: 23 bin 753 kez sallandık

AFAD Başkanlığı, bir mesaj yayınlayarak, 2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiğini bildirdi.

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2021 deprem raporu: 23 bin 753 kez sallandık
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın Twitter hesabından, 2021 yılında ülkemiz ve yakın çevresinde "Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi" tarafından 7/24 takibi yapılan önemli deprem aktiviteleri paylaşıldı.

GEÇTİĞİMİZ SENE 6'DAN BÜYÜK 3 DEPREM OLDU

2021 yılında Türkiye ve yakın çevresinde toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiğini bildiren paylaşıma göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.

DEPREM ÜLKEMİZİN GERÇEĞİ

AFAD'ın deprem raporu niteliğindeki çamışmasının aktaran mesajde "Deprem ülkemizin gerçeği! Bu gerçeğe bugünden hazır olmak için; https://hazirol.gov.tr" denildi.

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