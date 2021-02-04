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EĞİTİM

2021-YKS başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Adaylar YKS başvurularını 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapabilecekler. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı. Peki 2021-YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Halis AYgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.

e-Devlet üzerinden YKS başvurusu yapılabilecek

Aygün, "T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir" diye konuştu.

HES koduna dikkat

Aygün, "Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.

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