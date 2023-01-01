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2023 Büyükşehir’in hasat yılı olacak
Büyükşehir Belediyesi bu yıl planlı kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500 TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL yatırım yapmayı öngörüyor. Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile Çekirge Teras Projesinin tamamlanması planlanırken, inşaatları devam eden İstanbul Caddesi ile Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
Bursa’ya 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 75. Yıl Mesire Alanı, Demirtaş Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi ve Yunuseli Çamlık Parkı’nı Bursa’ya kazandıracak.
Toplam 345 milyon 425 bin 500 TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Tarihi İznik Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey Meydan Uygulamasının da tamamlanması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyecek. Kart 16 ile 15 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yine 7 yeni ana kucağını da Bursalılarla buluşturmayı planlıyor.