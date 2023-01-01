2023 Büyükşehir’in hasat yılı olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek merkezi hükümet, gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de hayırseverlerin katkılarıyla Bursa’yı, yaşamaktan daha fazla keyif alınan bir kent haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla az da olsa pandeminin etkilerinin 2022 yılında da hissedildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Buna rağmen Bursa’mızı geleceğe taşıyacak projelerden asla taviz vermedik. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hayatın her alanına dokunan yatırımlarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden Bursa'mızın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 2023 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.