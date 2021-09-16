​2023 yeniden şahlanışın sembolü: İstikrar ve güven ikliminden taviz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerinin Türkiye’nin şahlanışının sembolü olduğunu belirterek, “Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023’te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “6. Anadolu Medya Ödülleri” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Albayrak Medya'ya çifte ödül

Özgür ve sorumlu milli basının önemine dikkat çeken Erdoğan, Türk medyasının kritik dönemlerde büyük ölçüde başarılı bir sınav verdiğini ancak medya içindeki bazı kesimlerin bu sınavı geçemediğini vurguladı. Erdoğan, “27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde darbecilerin yanında saf tutanlar da ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Ülkesi, halkı ve mesleğinin itibarı için özgürlüğü ve canı dahil mücadele eden gazetecileri bu millet asla unutmadı, unutmayacak” diye konuştu.

OYNAT 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Altıncı Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, 'Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi ve kültürüyle milletini aşağılayan mankurtlar değil, bu ülkeye hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir. Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde milletinin yanında değil de darbecilerin yanında yer alanlar, ülkemizin kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Gazeteci sıfatlı haysiyet cellatlarını unutmadı, unutmayacak.' dedi. BiP'te paylaş

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YÖNLENDİREMEDİKLERİNİ GÖRDÜLER

“Topraklarımıza sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek, bizi biz yapan her şeyi elimizden almak için dışarıdan ve içeriden nice yollara başvurdular” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin sanayi devrimini kaçırmasını, bilgi ve teknoloji devriminde geride kalmasını sağlayanlar bizi ekonomik düzenden dışlamak için uğraşıyor. Artık siyasetini ekonomisini, dış politikasını diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş gibi önemi ve anlamı ileride çok daha iyi anlaşılacak olan tarihi bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Demokrasinin hukuk devletinin özgürlüklerin kurallarını kendi çıkarlarına göre eğip bükenlerin, riyakarlık kokan tavırları artık işe yaramıyor” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:45 Albayrak Medya'ya Altıncı Anadolu Medya töreninde çifte ödül Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen '6. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Albayrak Medya, iki farklı ödüle layık görüldü. Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ödülünü Ersin Çelik, Yılın Dijital Medyası Ödülünü ise GZT adına GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı. BiP'te paylaş

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Erdoğan, 19 yılda 81 ilde eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar Türkiye’nin çok iyi bir altyapıya kavuşturduklarını söyleyerek, “Sahip olduğumuz altyapı üzerinden ihtiyacımız olan asıl büyük sıçramayı yapabileceğimiz bir döneme girdik. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendirebilmek için istikrar ve güven ikliminden taviz vermememiz gerekiyor” dedi.

TUZAKLARINI BOZDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Ekonomisi birkaç milyar dolarlık spekülasyonlarla yerle yeksan olan, siyaseti birkaç ihtiraslı aktörle kaosa sürüklenebilen, güvenliği 3-5 teröristle tehlikeye düşürülebilen, sanayisi dışa bağımlı, ticareti hacimsiz, turizmi kısır, toplumsal fay hatları faal, her tarafı lime lime dökülen bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar elbette hala mevcut. Son 7-8 yıldır buldukları her fırsata sarıldılar. Ama milletimizin yardımıyla bu tuzakların tamamını bozduk.”

EN ÖNEMLİ DURAK 2023

Türkiye’nin başarıları karşısında küresel hesapların yeniden yapıldığının altını çizen Erdoğan, “Göçten iklim değişikliğine terörden salgın krizine kadar her yeni sınava da kendilerini gelişmiş olarak nitelendirenlerin ne kadar zayıf oldukları anlaşıldı. Verdiğimiz başarılı imtihanla hesaplar yeniden yapılmaya başladı. Güçlü ve büyük Türkiye’nin en önemli durağı 2023’ün eşiğindeyiz. Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023’te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu mesele ne Tayyip Erdoğan’ın kişisel ne de parti meselesidir. 2023 Türkiye’nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071 özellikle Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğini bir kez daha ilan edeceğimiz bir yıl olacak. 2053 sahip olduğumuz mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmanın iradesidir.”

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Albayrak Medya’ya çifte ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “6. Anadolu Medya Ödülleri” programında başarılı medya kurumları ve gazeteciler ödüllendirildi. Programda Albayrak Medya, iki ödül birden aldı. Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü, yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in oldu. Yılın Dijital Medyası Ödülü’nü ise GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı. Çelik ve Gezer, ödüllerini Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ersin Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Doğukan Gezer

2023’te nükleer santrali açacağız

Erdoğan, konuşmasında 2023’te nükleer santralin Türkiye’ye kazandırılacağını belirterek “Hep birlikte kazanımlarımıza sahip çıkacağımız, potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz siyasi ve sosyal düzenden taviz vermemeliyiz. 2023’te inşallah nükleer santralin ülkemize kazandırıldığını göreceğiz. Medya kuruluşlarımıza ve medya mensuplarımıza çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.