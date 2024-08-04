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2025 Hac kayıtları başlıyor: Tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

10:49 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Erbaş, milyonlarca kişinin merakla beklediği tarihleri açıkladı.
Erbaş, milyonlarca kişinin merakla beklediği tarihleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

  • "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor.
  • Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler."



#Hac
#Ali Erbaş
#Diyanet Başkanlığı
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