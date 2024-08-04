2025 Hac kayıtları başlıyor: Tarih belli oldu

Gazze’de Siyonist-terörist İsrail soykırımını dünyanın gözü önünde yapmaya devam ederken, bu arada dünyanın bütün duyarlılıklarını, duygularını, değerlerini, şeref ve haysiyetini de dumura uğratıyor. Bu kadar büyük haksızlığa şahit olup bir şey yapmamak veya yapamamak insanın kötürümleşmesinden başka bir şey değil. Bir şey yapabildiği halde yapamayanlar, durdurabileceği halde durduramayanlar zaten bu suça doğrudan ortaktır. ABD ve Avrupa bu insanlık suçlarının doğrudan ortakları. Ama geriye kalan,