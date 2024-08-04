2025 Hac kayıtları başlıyor: Tarih belli oldu

Erbaş, milyonlarca kişinin merakla beklediği tarihleri açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş şu ifadeleri kullandı:
- "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor.
- Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
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10 dakika önce