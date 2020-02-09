21 ilde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Yoğun kar yağış nedeniyle peş peşe eğitime kar tatili haberleri gelmeye başladı.

TRABZON

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Ayrıca Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi" denildi.

Van'daki kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konuyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

BİTLİS

Hizan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il ve ilçelerde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı Merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 10.02.2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak olup, Halk Eğitim Kurslarına da 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Zonguldak

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Şırnak

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitim yapan okullar ile 17 ilçede yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi ve Pınarbaşı ilçelerinde tüm okulların, kent merkezinde ise taşımalı eğitim yapan okulların pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Hakkari

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

Bolu

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Vali Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Samsun

Samsun'da 3 ilçede okullar pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Siirt

Siirt il merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Sason ilçe kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi.

Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşırı soğukların olduğu bugünlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz." ifadesini kullandı.

Erzurum

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum il merkezinde Yakutiye, Palandöken, Aziziye'de bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

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