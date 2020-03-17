Gündem Meteorolojiden 21 ile kar yağışı uyarısı yapıldı
ADANA

21 ile kar yağışı uyarısı! Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri, Ankara, İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 21 ile kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminleri göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Kayseri'de kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Kayseri'de kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu’nu doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Bitlis, Şanlıurfa ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 13
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13
  • Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
  • Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
  • Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

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