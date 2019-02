22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sende o yürek yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı yerel seçim mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gece sergilediği tavır için "15 Temmuz gecesi yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sende o yürek yok" diyerek tepki gösterdi.

İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor

Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl dahi geçmeyen ve 'Türkiye iyi olacak' sloganıyla yola çıkan İyi Parti henüz ikinci seçimine giremeden dağılmanın eşiğine geldi. 24 Haziran'daki mağlubiyetin ardından gelgitler yaşanan parti, 31 mart yerel seçimleri öncesinde hemen her gün farklı bir yere savruldu. Kimi yerde HDP ile kimi yerde CHP ile kimi yerde her ikisiyle birden ittifak yapan İyi Parti'de son damla Mersin krizi oldu. Büyükşehir Belediyesi yöneten tek adayının ismini zamanında YSK'ya bildirmeyi dahi başaramayan parti 31 Mart seçimlerine doğru gidilen yolda her gün daha da dibe batıyor.

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede onlarca ilin talip olduğu yerli otomobilin üretim yeri için Bursa'yı işaret etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde kendilerine talepte bulunduğunu kaydeden Büyükdede, Bursa'da da yer bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yargı süreci devam ediyor. Örgüt mensupları davalarda önlerine konulan fotoğraf, ses kaydı, video gibi kesin kanıtları dahi reddetme yüzsüzlüğünü gösterirken, FETÖ'cülerin avukatlarının davalardaki aymazlıkları da had safhada. Hain darbe gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağzından vurulan ve yüzde 63 engelli olan Gazi Levent Deveci, FETÖ'cülerin avukatı Meliha Mutlu tarafından mahkemeye verildi. Deveci, "Dava Silivri'de görülecek. Darbecilere karşı tanık olduğumuz yerde bizi sanık olarak mahkemeye çağırıyorlar. 3 bine yakın gazi içerisinde 'sanık' olarak yargılanan tek kişi benim" dedi.

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış. Bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin" dedi.

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Son dönemlerde sise teslim olan ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında kuvvetleri kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı

Adaylığı adeta yılan hikayesine dönen Burhanettin Kocamaz'ın resmi olarak aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Türk siyasetinin en ilginç olaylarından birine sahne olan Mersin'de Kocamaz'ın ismi İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak listede.

Venezuela Brezilya sınırında çatışma

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Venezuela'nın Brezilya ile olan sınırında yerli halk ile askerler arasında çatışma çıktı. Ordunun ateş açması sonucu yerli halktan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bakan açıkladı: 4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı. Dört yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkmış olacak.

Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı. Hamurcu, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MİT, söz konusu saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirmişti. Tüm aşamalarının MİT unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etmişti.

Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında iki gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker şehit oldu. 27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han'ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.

Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başladı

Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı TRT 2 bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Mini dizileri, canlı konserleri ve sohbetleriyle hafızalara kazınan TRT 2, yeni yayın döneminde de birbirinden zengin içerikleri ve kültür-sanat dünyasının duayenlerini izleyiciler ile buluşturacak. TRT 2, bu akşam 20.00'de açıldı.

