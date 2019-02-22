Gündem 22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri
İSTANBUL

22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı yerel seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz eleştirisinde bulundu. Kültür sanatın sesi TRT 2 yayın hayatına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede onlarca ilin talip olduğu yerli otomobilin üretim yeri için Bursa'yı işaret etti. 22 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberleri
22 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sende o yürek yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı yerel seçim mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gece sergilediği tavır için "15 Temmuz gecesi yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sende o yürek yok" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sende o yürek yok
GÜNDEM
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sende o yürek yok

İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor

Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl dahi geçmeyen ve 'Türkiye iyi olacak' sloganıyla yola çıkan İyi Parti henüz ikinci seçimine giremeden dağılmanın eşiğine geldi. 24 Haziran'daki mağlubiyetin ardından gelgitler yaşanan parti, 31 mart yerel seçimleri öncesinde hemen her gün farklı bir yere savruldu. Kimi yerde HDP ile kimi yerde CHP ile kimi yerde her ikisiyle birden ittifak yapan İyi Parti'de son damla Mersin krizi oldu. Büyükşehir Belediyesi yöneten tek adayının ismini zamanında YSK'ya bildirmeyi dahi başaramayan parti 31 Mart seçimlerine doğru gidilen yolda her gün daha da dibe batıyor.

İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor
GÜNDEM
İyi Parti'de işler 'iyi' gitmiyor

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede onlarca ilin talip olduğu yerli otomobilin üretim yeri için Bursa'yı işaret etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde kendilerine talepte bulunduğunu kaydeden Büyükdede, Bursa'da da yer bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

REKLAM

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu
EKONOMİ
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yargı süreci devam ediyor. Örgüt mensupları davalarda önlerine konulan fotoğraf, ses kaydı, video gibi kesin kanıtları dahi reddetme yüzsüzlüğünü gösterirken, FETÖ'cülerin avukatlarının davalardaki aymazlıkları da had safhada. Hain darbe gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağzından vurulan ve yüzde 63 engelli olan Gazi Levent Deveci, FETÖ'cülerin avukatı Meliha Mutlu tarafından mahkemeye verildi. Deveci, "Dava Silivri'de görülecek. Darbecilere karşı tanık olduğumuz yerde bizi sanık olarak mahkemeye çağırıyorlar. 3 bine yakın gazi içerisinde 'sanık' olarak yargılanan tek kişi benim" dedi.

FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı
GÜNDEM
FETÖ'cünün avukatı 15 Temmuz gazisini tanıkken sanık yaptı

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış. Bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin" dedi.

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor
GÜNDEM
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Son dönemlerde sise teslim olan ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında kuvvetleri kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

REKLAM

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı

Adaylığı adeta yılan hikayesine dönen Burhanettin Kocamaz'ın resmi olarak aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Türk siyasetinin en ilginç olaylarından birine sahne olan Mersin'de Kocamaz'ın ismi İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak listede.

Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
GÜNDEM
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı

Venezuela Brezilya sınırında çatışma

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Venezuela'nın Brezilya ile olan sınırında yerli halk ile askerler arasında çatışma çıktı. Ordunun ateş açması sonucu yerli halktan 1 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela Brezilya sınırında çatışma
DÜNYA
Venezuela Brezilya sınırında çatışma

Bakan açıkladı: 4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı. Dört yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkmış olacak.

Bakan açıkladı: 4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor
GÜNDEM
Bakan açıkladı: 4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor

Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı. Hamurcu, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MİT, söz konusu saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirmişti. Tüm aşamalarının MİT unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etmişti.

REKLAM

Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı
GÜNDEM
Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı

Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında iki gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker şehit oldu. 27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han'ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.

Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEM
Polatlı'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başladı

Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı TRT 2 bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Mini dizileri, canlı konserleri ve sohbetleriyle hafızalara kazınan TRT 2, yeni yayın döneminde de birbirinden zengin içerikleri ve kültür-sanat dünyasının duayenlerini izleyiciler ile buluşturacak. TRT 2, bu akşam 20.00'de açıldı.

Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başladı
HAYAT
Kültür sanatın sesi TRT 2 yayına başladı

Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
FOTOĞRAF 12
Title
Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.
Title
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi.
Title
Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı.
Title
Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu.
Title
Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Title
Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
Title
Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi.
Title
Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
Title
Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Title
İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı.
Title
'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.
Title
'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı
Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.
YORUM YAP


/**/
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle yayına başladı.
ABD tırmandırıyor

ABD tırmandırıyor

​Venezuela Brezilya sınırında gergin anlar.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.

Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
Hastanedeşehit düştü

Hastanedeşehit düştü

Polatlı'daki mühimmat patlamasında yaralanmıştı.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.
Kafasında boynuz çıktı

Kafasında boynuz çıktı

Doktorları bile şaşkına çeviren olay, genç kadının hayatını alt üst etti.
Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Yatırım yapacak vatandaşlar seçimleri bekliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.