23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde: Herkes bize destek çıksın

Dağa 17 yaşında kaçırılan kızı için oturma eylemi yapan Süheyla Demir "Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızım kalem tutacağına şimdi silah tutuyor. Herkes bize destek çıksın, çocuklarımızı sapa sağlam onların ellerinden kurtaralım. Çocuğu dağa gitmeyen de gelsin yanımızda otursun. Gelsinler ki sesimizi duyuralım" dedi.