Meteorolojiden 23 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

Parçalı bulutlu 28 Ankara: Parçalı bulutlu 29

Parçalı bulutlu 29 İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Bursa: Parçalı bulutlu 29

Parçalı bulutlu 29 Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Konya: Parçalı bulutlu 30

Parçalı bulutlu 30 Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26 Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Parçalı bulutlu 25 Van: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Az bulutlu ve açık 35 Gaziantep: Az bulutlu ve açık 33

Az bulutlu ve açık 33 Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık 38

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