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POLİTİKA

23 Nisan 1920 ruhu en büyük emanet: Türkiye çocuklarımızın omuzlarında yükselecek

23 Nisan dolasıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çocuk ve gençlerin dinamizmiyle 2023 ile 2071 hedeflerine ulaşacağını söyledi. Erdoğan, “23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, ilelebet milli iradenin tecelligahı olacağının altını çizdi.

ÇOCUKLARIMIZIN OMUZUNDA YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan vesilesiyle torunlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: “Kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclisimiz, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır.

EN BÜYÜK EMANETİMİZ

23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”

Liderlerle telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü, Görüşmelerde Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Hazırlık için fırsat oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Furbol Takımı oyuncuları ile video konferans üzerinden görüştü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla görüştü. Erdoğan, yaptığı konuşmada, sporcuları en kalbi duygularıyla ve muhabbetle selamladığını belirterek, A Milli Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla da olsa bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımı’ndan çok büyük başarılar beklendiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Şenol hocamızla birlikte bu şampiyonaya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum.”

İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı
OYNAT 01:19
İletişim Başkanlığından İstiklal Marşı'nı "Balkonlardan okuyalım" daveti
İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. Başkanlığın 'Türkiye'nin Çocukları' temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.


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