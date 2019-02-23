23 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

- Erdoğan: İdlib ve Münbiç'i güvenli hale getirelim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. AK Parti iktidarları döneminde Maraş'a yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı, 31 Mart'taki yerel seçimler için vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında telefon geldiği için mitinge kısa bir ara verdi. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere de değindi ve "Çözüm Türkiye'de. Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e bizim oluşturacağımız güvenli bölgelere milyonlarca Suriyeli geri dönecek" dedi.
- Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
- Kadıköy’de taksici Aziz Kahraman, gece vakti arabasına binen 3 müşterisi tarafından darp edilerek öldürüldü. Tartıştıkları taksiciyi öldüren şahısların kimlikleri henüz bilinmezken polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
- Altında 7 haftanın zirvesi: 250 lirayı test edebilir
- Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar ise altının gram fiyatının bir sonraki denemede 250 lira seviyesini test edilebileceğine dikkat çekiyor.
- Hindistan’da otoparkta yangın: 300 araç alev alev yandı
- Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.
- Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek "Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum" dedi.
- Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber
- Yargıtay, ev sahibinin izni olmadan yapılan masrafların kiracıya ödenemeyeceğine karar verdi. Emsal karar ile kiracı kafasına göre kiralık eve ya da iş yerine yaptığı masrafları mülk sahibinden tahsil edemeyecek.
- Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada bir üye ile tartışma yaşadı. Sözlü sataşma üzerine tansiyon bir anda yükselirken Orman, "Sen kimsin!" diye çıkıştı.
- Tersane İstanbul'un temeli atıldı
- 70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul'un temeli bugün atıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tesisin 60 bin kişiye istihdam oluşturacağını belirtirken, tersanede toplam yatak sayısı 1200 olan üç otelin de inşa edileceğini açıkladı.
- Meteoroloji'den yeni uyarı: Saat 15'ten sonraya dikkat
- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında etkisini artıran kar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ederken, Meteoroloji, "Havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor" bilgisini paylaştı.
- Çamlıca Camisi'nde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu
- Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi'nde ilk ezan sesi 7 Mart'ta duyulacak.