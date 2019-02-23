Gündem 23 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
İSTANBUL

​23 Şubat 2019 Cumartesi gününün en önemli gelişmeleri ve haberleri

23 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve Avrupa'ya çağrı: İdlib ve Münbiç'i güvenli bölge haline getirelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekti. Çamlıca Camisi'nde ilk ezan 7 Mart'ta okunacak. Yargıtay'dan kiracıları üzecek 'masraf' kararı. 23 Şubat 2019 Cumartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
23 Şubat 2019 Cumartesi gün sonu haberleri
  • Erdoğan: İdlib ve Münbiç'i güvenli hale getirelim
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti. AK Parti iktidarları döneminde Maraş'a yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı, 31 Mart'taki yerel seçimler için vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında telefon geldiği için mitinge kısa bir ara verdi. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere de değindi ve "Çözüm Türkiye'de. Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e bizim oluşturacağımız güvenli bölgelere milyonlarca Suriyeli geri dönecek" dedi.

Erdoğan: İdlib ve Münbiç'i güvenli hale getirelim
GÜNDEM
Erdoğan: İdlib ve Münbiç'i güvenli hale getirelim
  • Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
  • Kadıköy’de taksici Aziz Kahraman, gece vakti arabasına binen 3 müşterisi tarafından darp edilerek öldürüldü. Tartıştıkları taksiciyi öldüren şahısların kimlikleri henüz bilinmezken polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
GÜNDEM
Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
  • Altında 7 haftanın zirvesi: 250 lirayı test edebilir
  • Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar ise altının gram fiyatının bir sonraki denemede 250 lira seviyesini test edilebileceğine dikkat çekiyor.

Altında 7 haftanın zirvesi: 250 lirayı test edebilir
EKONOMİ
Altında 7 haftanın zirvesi: 250 lirayı test edebilir
  • Hindistan’da otoparkta yangın: 300 araç alev alev yandı
  • Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.

Hindistan’da otoparkta yangın: 300 araç alev alev yandı
DÜNYA
Hindistan’da otoparkta yangın: 300 araç alev alev yandı
  • Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek "Bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum" dedi.

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
GÜNDEM
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki kanınız donar
  • Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber
  • Yargıtay, ev sahibinin izni olmadan yapılan masrafların kiracıya ödenemeyeceğine karar verdi. Emsal karar ile kiracı kafasına göre kiralık eve ya da iş yerine yaptığı masrafları mülk sahibinden tahsil edemeyecek.

Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber
EKONOMİ
Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber
  • Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!
  • Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada bir üye ile tartışma yaşadı. Sözlü sataşma üzerine tansiyon bir anda yükselirken Orman, "Sen kimsin!" diye çıkıştı.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!
SPOR
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik: Sen kimsin!
  • Tersane İstanbul'un temeli atıldı
  • 70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul'un temeli bugün atıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tesisin 60 bin kişiye istihdam oluşturacağını belirtirken, tersanede toplam yatak sayısı 1200 olan üç otelin de inşa edileceğini açıkladı.

Tersane İstanbul'un temeli atıldı
EKONOMİ
Tersane İstanbul'un temeli atıldı
  • Meteoroloji'den yeni uyarı: Saat 15'ten sonraya dikkat
  • İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında etkisini artıran kar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ederken, Meteoroloji, "Havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor" bilgisini paylaştı.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Saat 15'ten sonraya dikkat
GÜNDEM
Meteoroloji'den yeni uyarı: Saat 15'ten sonraya dikkat

7’nci katta intihar girişimi: Polis son anda yakalayıp kurtardı
OYNAT 01:10
7’nci katta intihar girişimi: Polis son anda yakalayıp kurtardı
Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra otele giden D.K., en üst kattaki odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Polisin son anda yakalayarak ölümün kıyısından aldığı D.K., sakinleştirici iğne yapılarak hastaneye götürüldü.
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Erdoğan gelen telefon sonrası mitingi yarıda kesti
OYNAT 00:52
Erdoğan gelen telefon sonrası mitingi yarıda kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen telefon sonrasında Kahramanmaraş mitingini yarıda kesti.
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Otoparkta yangın: 300 araç kül oldu
OYNAT 02:06
Otoparkta yangın: 300 araç kül oldu
Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'deki hava gösterisinin yapıldığı bölgede park halindeki 300 araç yandı.
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Hulusi Akar'a Pentagon'da görkemli karşılama
OYNAT 01:49
Hulusi Akar'a Pentagon'da görkemli karşılama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyet ile birlikte Pentagon'da ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la görüştü. Akar, askeri törenle karşılandı.
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  • Çamlıca Camisi'nde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu
  • Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi'nde ilk ezan sesi 7 Mart'ta duyulacak.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu
HAYAT
Çamlıca Camisi'nde ilk ezanın ne zaman okunacağı belli oldu
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Erdoğan soruları yanıtlıyor

Erdoğan soruları yanıtlıyor

Erdoğan, yerel seçim sürecini canlı yayında değerlendiriyor.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

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Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.

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Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.
Suriye'nin çözümü Türkiye'de

Suriye'nin çözümü Türkiye'de

​Erdoğan, İdlib ve Münbiç için önemli mesajlar verdi.
Polis son anda yetişti

Polis son anda yetişti

​7'nci kattan intihara kalkışan kadını yakaladı.
Mitingi bölen telefon

Mitingi bölen telefon

Erdoğan, gelen telefon üzerine mitinge ara verdi.
Tarih netleşti

Tarih netleşti

​Çamlıca Camisi'nde ilk ezan o gece okunacak.
7 haftanın zirvesi

7 haftanın zirvesi

​Uzmanlar altında 250 lira seviyesini işaret ediyor.
Ölüme kulaç attı

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​Botu kurtarmak isterken boğulan gencin son anları.
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300 araç kül oldu

'Kuru otlar' otoparka sıçradı, büyük kayıp var.
Elimde öyle bir istihbarat var ki...

Elimde öyle bir istihbarat var ki...

​İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.
Penaltıyı bilerek kaçırdı

Penaltıyı bilerek kaçırdı

Altınordu'dan fair-play örneği.
Önce özür sonra makas

Önce özür sonra makas

İstanbul trafiğinde yine bildik görüntüler.

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