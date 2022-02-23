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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Şubat hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. İşte 23 Şubat hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Şubat hava durumu: ​​Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle Yağmur ve Sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile akşam saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah ilk saatlerde güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tuzla'da mukavva fabrikasında yangın: Bir atölye ve iki depoya sıçradı
GÜNDEM
Tuzla'da mukavva fabrikasında yangın: Bir atölye ve iki depoya sıçradı

Bursa'da yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 20 yolcu ölümden döndü
FOTOĞRAF 18
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Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa-Karacabey yolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.
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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Balıkesir'e gitmek üzere 20 yolcusu ile hareket eden Mustafa O. yönetimindeki 16 AAD 697 plakalı otobüs, Karacabey girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan önce A.K. idaresindeki 06 CID 087 plakalı TIR'a, ardından R.D. idaresindeki 42 CJH 94 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle muavin Seyit B. ön koltukta sıkışırken, sürücü Mustafa O., yaralandı.
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Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Trafik polisleri, olası ikinci bir kazayı önlemek için yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan muavin Seyit B.'yi otobüsten çıkardı.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Mustafa O. ve muavin Seyit B., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüsteki diğer yolcuların kazada yara almadığı öğrenildi.
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Yolcular, firma tarafından temin edilen bir başka otobüse seyahate devam etti. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa'da yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 20 yolcu ölümden döndü
Bursa'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, önündeki iki TIR'a çarptı. Kazada otobüste bulunan 20 yolcu ölümden dönerken, sıkıştığı yerden çıkarılan muavin ve yaralanan otobüs şoförü ise hastanede tedavi altına alındı.


Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

​Baskından kaçıp çatıya çıkan kumarbaz kılıfını uydurdu.
Çok sayıda ilekuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda ile
kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji: ​Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Fransız gazeteci Taddei Rus kanalındaki programına son verdi

​Kiev'de işgale karşı tedbirler alındı.

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​Enerji ve emtia fiyatları tavan yaptı, borsalar sert düştü.

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