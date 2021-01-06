Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firarinin sakinliği: 'Haberim yok ki'

“Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale'nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz.