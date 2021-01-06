Gündem Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firarinin sakinliği Haberim yok ki
MERSİN

23 yıl hapisle aranan firarinin sakinliği şaşırttı: "Bilmiyorum haberim yok ki"

Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firarinin sakinliği: 'Haberim yok ki'

Mersin’de 5 dosyadan hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, çalışırken yakalandı. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "hırsızlık suçundan arandığını biliyor muydun" sorusuna "hayır abi" diye şüpheli, "Kesinleşmiş hapis cezam yok. Bilmiyorum. Hırsızlık yapmadım. Neden gözaltında olduğumu bilmiyorum haberim yok" dedi.

Haber Merkezi İHA
23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Öztürk
23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Öztürk

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamda, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri ve resmi kurumlar ile muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı gibi 5 dosyadan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Öztürk (26) çalışırken gözaltına aldı.

Hem kısıtlamada dışarı çıktı hem de polise çekti
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Hem kısıtlamada dışarı çıktı hem de polise çekti

İlginç savunma

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı "hırsızlık suçundan arandığını biliyor muydun" sorusuna "hayır abi" diyen şahıs, "Hakkımda kesinleşmiş hapis cezası yok. Ben bilmiyorum. Hırsızlık yapmadım. Neden gözaltına olduğumu bilmiyorum, haberim yok ki" dedi.

Şehit ailelerine ücretsiz taksi: Onlara sahip çıkmamız lazım
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Kırıkkale'de 4 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına “Şehit aileleri için ücretsizdir yazdıran 56 yaşındaki Eftal Tekin, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor.
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Tekin, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
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Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:
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“Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale'nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz.
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Tekin, “Seviniyorlar böyle bir yazıyı görünce 'bizleri onurlandırıyorsunuz' diye güzel tepkiler geliyor. 'Ücretsiz gerçekten götürüyor musunuz?' diyorlar. 'Götürüyoruz' diyoruz. Şehit ailesi olduğunuza dair bir kimliğiniz varsa sizi götürürüz ücret almayız diyoruz. Onlar da gururlanıyor bundan dolayı. Adamlar canlarını feda etmiş bu vatan için biz 10-15 lira almasak ne olur? Biz onunla batmayız. Aslında diğer taksici arkadaşlarında şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını isteriz diye konuştu.
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Şehit ailelerine ücretsiz taksi: Onlara sahip çıkmamız lazım
Kırıkkale'de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor. Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, “Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Üzeri sıva ile kapatılmış: 227 yıllık camideki Osmanlı duvar motifleri gün yüzüne çıktı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan 227 yıllık tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 3 yıldır yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
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Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar nedeniyle üzeri sıvayla kapatılmış duvar motifleri ve kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı.
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Bazı motiflerin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi.
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Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak.
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Ramazan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalardan sonra cami yeniden ibadete açılacak.
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Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 2 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ortaya çıkarılan motif ve bezemeler nedeniyle bugüne kadar devam ettiğini belirterek, 1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Sıva altlarındaki motiflerin, süslemelerin ve hat yazılarının çıkması nedeniyle günümüze kadar geldi. İnşallah farklı eserler çıkmaz ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane ve çeşme bulunmaktadır. Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu diye konuştu.
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Üzeri sıva ile kapatılmış: 227 yıllık camideki Osmanlı duvar motifleri gün yüzüne çıktı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, caminin 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutulduğunu belirterek, "Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" dedi.


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