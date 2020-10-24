24 Ekim hava durumu raporu paylaşıldı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
İl il hava durumu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte il il hava durumu..
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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Ankara: Az bulutlu 26 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22 İzmir: Az bulutlu ve açık 28 Adana: Az bulutlu ve açık 35 Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29 Samsun: Az bulutlu 24 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22 Erzurum: Az bulutlu ve açık 21 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29