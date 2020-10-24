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İSTANBUL

24 Ekim hava durumu raporu paylaşıldı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

İl il hava durumu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

Karadeniz için korkutan uyarı!
FOTOĞRAF 13
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Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Artvin’de, Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajlarda, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.
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Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olan Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise su seviyesi yaklaşık 1 metre düştü.
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Dünyada yüzen adacıklara sahip 3 gölden biri olan Samsun’un Ladik Gölü de kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
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Su seviyesi yaklaşık 2,5 metre çekilirken, göl tabanı gün yüzüne çıkan alanda büyükbaş hayvanlar otlamaya başladı. Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan Rize’de, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azalınca gölet projesi gündeme getirildi.
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Uzmanlar, bu yıl bölgenin yarı oranında yağış aldığını belirterek, ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yağış miktarında yaşanan azalmaya paralel olarak devam eden kuraklık riskine karşı uyarılarda bulundu.
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2020'nin başından bu tarafa Türkiye'de iklim verileri açısından ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını belirten Prof. Dr. Demir, Bu süreç kış aylarında başlayan bir kış kuraklığı ile devam etti, ilkbaharın belli dönemlerinde belli yağışlar aldık yetersiz de olsa ilk baharı kurtaracak yağışlar aldık. Yaz başlarında aslında bizim en çok korktuğumuz şeylerden birisi yaz kuraklığıydı. Maalesef bu sene yaz aylarında istediğimiz yağışları alamadık. Bu da bizi ciddi endişeye sokuyor. Kış aylarına doğru girdiğimiz süreçte böyle devam etmesi halinde hele hele kış kuraklığı ile devam etmesi halinde 2021 yılı biraz zor geçecek gibi gözüküyor diye konuştu.
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Karadeniz Bölgesi'nde değil Türkiye'nin belli yerlerinde maalesef bu durumun yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin belli bölümleri zaman zaman ani şiddetli yağışlar aldığı oldu aslında bu da başka bir tehlike ama yağış miktarı olarak baktığımız zaman şu anda bizim 2020 yılında almamız gereken yağışların ancak daha yüzde 50- 60'ları alabildik. O nedenle de ciddi bir sıkıntı ile de karşı karşıyayız. Tabii 2021 yılına bunun yansıması Allah muhafaza kuraklık hatta kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olmak demektir. Hele hele de dünyanın pandemiyi yaşadığı, dünyanın üretime, verime, tarıma bu kadar ihtiyacı olduğu bir dönemde bir de iklimin bu şekilde devam etmesi bizi biraz endişelendiriyor. Bu noktada da ciddi şekilde tedbirler almamız, kamuoyunu uyarmamız gerekiyor dedi.
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Karadeniz için korkutan uyarı!
Karadeniz Bölgesi için son aylarda azalan yağışlar sonrası kuraklık alarmı verildi. Dere yatakları ve barajlarda su seviyesinin düşerken, içme suyu kaynakları da ciddi oranda azaldı. Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise su seviyesi yaklaşık 1 metre düştü. Yağışların azalmasıyla uyarıda bulunan uzmanlar ise, bölgenin ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.


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