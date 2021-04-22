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Gündem 245 ayrı suç dosyası bulunan ikinci el otomobil dolandırıcıları tutuklandı
SİVAS

245 ayrı suç dosyası bulunan 'ikinci el otomobil dolandırıcıları' tutuklandı

İnternet ilanları ile araçlarını satışa çıkartanları ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi Sivas’ta yakayı ele verdi. Üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alınan dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi ağlarına düşürdükleri öğrenildi. Haklarında 245 farklı suç kaydı bulunan 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
245 ayrı suç dosyası bulunan ikinci el otomobil dolandırıcıları tutuklandı
Dört dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat’ta yakayı ele verdi.

Sivas’ta yaşanan olayda, telefonla yaptıkları görüşmede aracı satın almak için 120 bin TL bedelle anlaşan 3 kişi, geçtiğimiz gün kente geldi. Araç sahibiyle devir işlemini gerçekleştiren şahıslar, aracı da alarak kayıplara karıştı. Para ödemeden aldıkları aracı daha önce anlaşmaya vardıkları bir galeriye 71 bin 500 TL değerle satan dolandırıcılar paraları alarak kaçtı.

  • Parasını almak için bankaya giden satıcı, birlikte bankaya gittikleri kişi bir anda ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi.

Polisin hızlı ve titiz takibi sonucu üç dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat’ta yakayı ele verdi.

İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış
GÜNDEM
İkinci el otomobil dolandırıcıları yakayı ele verdi: 245 farklı suç kayıtları varmış

Dolandırıcılar üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alındı. Dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları öğrenildi.

Sabıka dosyaları kabarık: 245 ayrı suç kaydı

Olayla ilgili 4 zanlı Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşılan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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