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İSTANBUL

Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Kasım hava durumu raporunda kar ve yağmur uyarısı: İstanbul Ankara İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ALTI DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredecek.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgar, genellikle güney yönlerden Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 9

İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

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