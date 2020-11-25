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25 Kasım hava durumunda 7 il için kar ve yağmur uyarısı: Hatay, Sinop, Şırnak ve Artvin hava durumu

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Çok sayıda vatandaş yeni günde havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteoroloji ise yaptığı değerlendirmeler sonrası Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıkladı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
25 Kasım hava durumu
25 Kasım hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.

YAĞMUR VE KAR UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

BUZLANMAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Kar ve tipi bir anda bastırdı 25 köy yolu ulaşıma kapandı
FOTOĞRAF 23
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Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
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Kentte dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
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Kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köy ile ilçelerden Hozat'ta 6, Mazgirt'te 3, Nazımiye'de 5, Pülümür'de 1, Pertek'te 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Kar ve tipi bir anda bastırdı 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamazken yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise kazaya karıştı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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