Gündem 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalmıştı Vatandaşlar bez açarak düşmesini bekledi
ANTALYA

25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalmıştı: Vatandaşlar bez açarak düşmesini bekledi

Antalya'da çıktığı 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin düşme ihtimaline karşı önlem için açtığı bezin üzerine düşerek ölümden döndü.

Haber Merkezi DHA
25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalmıştı: Vatandaşlar bez açarak düşmesini bekledi
Mahsur kaldığı ağaçtan düşen yavru kediyi, vatandaşların açtığı bez kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar Caddesi olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve inemediğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler ise itfaiye ekipleri gelene kadar buldukları büyük bir bez parçasını yaklaşık 25 metrelik palmiye ağacının altında açarak, yavru kedinin düşme ihtimaline karşı önlem aldı.

DHA

BEZİN ÜZERİNE DÜŞÜP KURTULDU

Palmiye ağacında bir süre duran ve inemeyen kedi, vatandaşların açtığı bezin üzerine düştü. Kedinin düştüğü esnada çevredekiler çığlık atarken, sağlık sorunu yaşamadığı anlaşılınca alkış sesleri yükseldi. Herhangi bir yara almadığı görülen yavru kedi, daha sonra uzaklaştı.

Annelerinin terk ettiği yavru kedilere belediye sahip çıktı
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Otomobilin tekerine sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı
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