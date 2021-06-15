25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalmıştı: Vatandaşlar bez açarak düşmesini bekledi

Otomobilin tekerine sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Mersin'de bir otomobilde sıkışan yavru kedi, aracın tekerleği sökülerek kurtarıldı.

Sabah saatlerinde bir sürücü, Mersin'in merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde seyir halinde iken Soli Kavşağı'nda miyavlama sesi duydu. Bunun üzerine otomobilini hemen sağa çeken sürücü, motor kaputunu ve arabanın etrafını kontrol etti. Sürücü, yaptığı kontrollerde otomobilin sağ ön tekerine sıkışan ve bir patisi dışarda olan kediyi gördü. Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla tekeri söken duyarlı vatandaş, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.