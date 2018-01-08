25 şehit davasında karar çıktı

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığındaki cephanelikte 25 askerin şehit düştüğü, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın görülmesine Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın ile şehit yakınları ve avukatları katıldı. Vareste tutulan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay ise duruşmaya katılmadı.

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Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaada, "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla açılan davada, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti.

Sanık avukatları da daha önce mahkemeye verilen yazılı beyanlarını geçerli olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın, avukatının yazılı beyanlarına katıldığını bildirerek, patlama öncesinde mühimmat taşıyan askerleri sürekli uyardığını ileri sürdü.

Patlamayla ilgili kendisinin herhangi bir suçu olmadığını savunan Aydın, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Özbay ve Duran'a 16 yıl, Aydın'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

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Sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulunduran heyet, Özbay ve Duran'ın cezasını 13 yıl 4'er aya, Aydın'ın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından, salonda bulunan şehit annesi Satı Ergenç fenalaştı. "Ciğerim yanıyor" diyerek, gözyaşı döken anneyi, salonda bulunanlar sakinleştirdi.