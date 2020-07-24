Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iki ilin hava durumu için uyarı yapıldı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz'de yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF 7 Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yerini doluya bıraktı. Dolunun etkili olduğu merkeze bağlı Yaycı, Küllük ve Yüzbaşılar köyünde ekili birçok alan zarar gördü. Çeviz büyüklüğündeki dolu özellikle elma, domates ve karpuz gibi tarlalara büyük zarar verdi. Yağan dolunun karpuzlara mermi gibi girip ikiye parçalaması ise görünleri hayretler içerisinde bıraktı. Bugüne kadar böylesine bir dolu görmediklerini söyleyen vatandaşlar Alican Zeyrek, Dolu gökyüzünden mermi gibi düşüyordu. İsabet ettiği karpuzları ikiye böldü. Çok korkutucuydu diye konuştu. Köy muhtarları, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirerek gerekli zarar tespitinin yapılmasını istediler. Iğdır'da karpuz çatlatan dolu Iğdır'da karpuz çatlatan dolu: Bugüne kadar böylesini görmediler Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak adlandırılan Iğdır'da bugün yağan dolu ekili alanları vurdu. Dolunun isabet ettiği birçok karpuz ikiye bölündü.



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