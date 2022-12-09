Gündem 25 yakınını belediyelerde işe soktuğu öne sürülen CHPli Sedrettin Coşkuner kızının Karşıyaka Belediyesinde çalıştığını doğruladı
POLİTİKA

25 yakınını belediyelerde işe soktuğu öne sürülen CHP'li Sedrettin Coşkuner kızının Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığını doğruladı

CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner'in aralarında kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi belediyelerde işe soktuğu ileri sürüldü. Kızının Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığını doğrulayan Coşkuner, "Yamanlar'da, Gümüşpala'da aldırdıklarımız var." diyerek diğer iddiaları reddetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
25 yakınını belediyelerde işe soktuğu öne sürülen CHPli Sedrettin Coşkuner kızının Karşıyaka Belediyesinde çalıştığını doğruladı
Sedrettin Coşkuner

CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner'in aralarında kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktuğu öne sürüldü.

Partililer arasında belediyelerde işe alınan 25 kişinin isminin olduğu liste dolaşırken Coşkuner, bu isimlerin 5-6'sının doğru olduğunu ancak birçok kişinin kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

"KIZININ BELEDİYEDE ÇALIŞTIĞINI DOĞRULADI"

Yeni Asır'da yer alan habere göre kızının Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığını doğrulayan Coşkuner, diğer iddiaları reddederek şu açıklamalarda bulundu:

"Yapanlar da CHP'li. Karşıyaka İlçe Başkanı olma ihtimalim var diye yapılıyor. Öyle 25 tane yakınım yok. Kimlikleri topluyorum. Dava açacağım. Serdar Yavaşoğlu var Karşıyaka'da, o yaptırıyor bunları. Mesela orada Durmuş var Hakan var. Coşkuner değil soy isimleri. Tekirdağ'da mı ne bir yakınımı işe aldırdığımı iddia ediyorlar, kanıtlasınlar ben bugün istifa ederim"

"BELEDİYEYE ALDIRDIKLARIMIZ VAR"

Listedeki bazı isimlerin kimlik fotokopilerini atabileceğini söyleyen Coşkuner, "Tabii 'Sedrettin ilçe başkanlığına gelirse hepimizi yok eder' diyorlar. Size o listede yer verilen bazılarının kimlik fotokopilerini atayım, soy isimleri farklı. Yamanlar'da, Gümüşpala'da aldırdıklarımız var. Sayılan 25 kişi içinden Büyükşehir'de İsmail ve Ozan Coşkuner de var. Onlar da 10-15 yıl önce girmişler, yani benimle ilgileri yok" dedi.

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