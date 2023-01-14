Gündem 250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar
İSTANBUL

250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar

İstanbul Esenyurt'ta Lübnan uyruklu Avukat A.E.K.'nın 250 bin dolar değerinde pırlanta yüzüğünü satın alma bahanesiyle kurdukları tuzakla çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çaldıkları yüzüğü, 25 bin dolara sattıklarını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin yüzükle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Esenyurt'ta 14 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Lübnan uyruklu A.E.K.(67) satmak istediği yüzüğün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur A.E.K. yüzüğünü 250 bin dolara satılığa çıkardığını, müşteri olarak gelen 3 kişinin yüzüğe bakma bahanesiyle ellerine aldıkları sırada, parasını ödemeden kaçtıklarını anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin yüzükle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis, 6 Ocak'ta düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Muhammed Ş.A.T.(30), Doğancan K.(24), Rami Z.(34) Fatih'te gözaltına aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin çaldıkları 250 bin dolar değerinde yüzüğü, Dubai'den gelen bir kişiye 25 bin dolara sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Muhammed Ş.A.T. tutuklanırken, Doğancan K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Rami Z. ise serbest bırakıldı.

Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı
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Olay, saat 12.00 sıralarında Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Kuyumcu Muharrem Elhakan’ın kısa süreliğine iş yerinden ayrılmasının ardından içeri giren kişi, vitrinden 7 bilezik, 1 zincir ve 24 ayar altın kolye çaldı.
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Dükkandan yabancı birinin yalnız olarak çıktığını gören komşu esnaf, Muharrem Elhakan’a haber verdi. İş yerine gelen Elhakan, vitrindeki bir miktar altının çalındığını fark edip polise haber verdi.
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İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
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Takibe alınan şüpheli, çaldığı altınları 2,5 saat sonra Urfakapı’da başka bir kuyumcuya satmak üzereyken yakalandı.
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Gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı
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Çaldığı altınları 2,5 saat sonra satarken yakalandı
Diyarbakır'da girdiği kuyumcu dükkanından altın çalan şüpheli, altınları başka bir kuyumcuya satarken yakalandı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.


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