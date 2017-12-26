26 Aralık Salı Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den restore edilmesi için Sevakin Adası'nı istedi. Erdoğan, "Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan özel istekte bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile bu akşam telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede Kudüs konusu ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

Tuzla'da paniğe neden olan koku

Tuzla'da yayılan ağır kokunun nedeni belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da yayılan ağır kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.

GÜNDEM İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı

GÜNDEM Kızılay Başkanı Kınık'tan Tuzla uyarısı

İzmir akşam da sallandı

İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu.

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Dün de İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi. Bu depremden sadece 17 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.