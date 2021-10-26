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İSTANBUL

Meteorolojiden sekiz ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Ekim hava durumunda yağış uyarısı: Van, Hakkari, Trabzon il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulıtlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimleri ile gece saatlerinde iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
FOTOĞRAF 23
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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan’ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.
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Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.
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Gazeteciler kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı.
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Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.<br>Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.


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